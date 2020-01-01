Елена Лодыгина журналист Депутаты гордумы утвердили положение о проведении конкурса на пост главы Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

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В ходе пленарного заседания Пермской гордумы 15 декабря депутаты утвердили Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Перми — главы администрации Перми. Конкурс будет объявлен в январе 2021 года.

Порядок проведения конкурса был разработан совместно с администрацией Перми. Положение предполагает проведение конкурса в два этапа. Первый — это проведение конкурсной комиссии, второй — избрание одного из двух кандидатов на пост главы Перми депутатами Пермской гордумы посредством голосования.

Конкурсная комиссия будет состоять из 12 человек. Половина из них — это представители Пермской гордумы, оставшиеся члены конкурсной комиссии будут назначены губернатором Пермского края. Председатель конкурсной комиссии будет избираться из числа членов комиссии, представленных губернатором.

В ходе второго этапа один из двух кандидатов должен будет набрать не меньше 19 голосов. При этом на заседании гордумы должно присутствовать не менее двух третей от общей численности депутатов. В случае если ни один из двух кандидатов не наберёт необходимого количества голосов, будет проведён повторный конкурс.

Напомним, с 16 декабря на пост и. о. главы Перми был назначен и. о. первого вице-мэра Перми Алексей Дёмкин. Ранее должность главы Перми занимал Дмитрий Самойлов. Он сложил полномочия 15 декабря в связи с переходом на другую должность.

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