Григорий Серёдкин Стали известны даты ещё двух матчей «Молота-Прикамье» Поделиться Поделиться Твитнуть

Стали известны даты ещё двух матчей пермского ХК «Молот-Прикамье». Так, гостевой матч «молотобойцев» против ХК «Рязань» состоится 3 ноября 2020 года в Рязани. А домашняя встреча с ХК «Буран» пройдёт 23 ноября в Перми в УДС «Молот». Об этом сообщает пресс-служба клуба..

Напомним, из-за коронавируса, выявленного у игроков и сотрудников, «Молот» пропустил уже семь матчей подряд — три домашних и четыре выездных. На лёд в матчах «регулярки» ВХЛ-2020/2021 команда Александра Агеева не выходила с 15 сентября.

Уже известно, что перенесённый матч с ханты-мансийской «Югрой» пермские хоккеисты сыграют 22 октября. А матч с петербургским «Динамо» «Молот» проведёт 5 января 2021 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.