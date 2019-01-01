Григорий Серёдкин Игра «Молота-Прикамье» против петербургского «Динамо» перенесена на 5 января Поделиться Поделиться Твитнуть

Определена дата, когда состоится перенесённая игра пермского ХК «Молот-Прикамье» с петербургским «Динамо». Встреча (0+), ранее запланированная на 5 октября, пройдёт 5 января следующего года. Об этом сообщает пресс-служба «Молота».

Напомним, из-за вспышки COVID-19 (в клубе заболели сразу девять игроков) пермский хоккейный клуб пропустил уже семь игр. Сначала отменились три матча домашней серии, которая должна была пройти с 23 по 27 сентября. В Пермь планировали приехать московский ХК «Звезда», ХК «Динамо» (Московская область) и ХК «Югра» (Ханты-Мансийск). Следом отменилась вся выездная серия — с 3 по 9 октября. Соперниками «Молота-Прикамье» должны были стать ХК «СКА-Нева» (Санкт-Петербург), ХК «Динамо Санкт-Петербург», ХК «Рязань», ХК «Химик» (Воскресенск).

О датах, когда будут сыграны остальные перенесённые матчи, клуб сообщит дополнительно.

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