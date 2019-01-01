Коронавирус выявлен у девяти игроков ХК «Молот-Прикамье» Поделиться Поделиться Твитнуть

Положительный тест на коронавирус сдали девять игроков ХК «Молот-Прикамье».

Как сообщает «Коммерсант-Прикамье» со сылкой на президента клуба Андрея Морозова, команда изолирована и клуб уходит на карантин. Соответственно, минимум три ближайших домашних матча не состоятся.

Напомним, ранее на карантин по тем же причинам ушли футболисты «Амкара» и гандболисты «Пермских медведей».

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