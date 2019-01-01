Григорий Серёдкин «Молот-Прикамье» сыграет с «Югрой» 22 октября Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: ХК "Молот-Прикамье"

Известна дата проведения ещё одного матча регулярного чемпионата ВХЛ, который пермский ХК «Молот-Прикамье» не сыграл из-за вспышки COVID-19 в команде. Так, игра с ханты-мансийской «Югрой» состоится 22 октября, сообщает пресс-служба «молотобойцев».

Матч пройдёт на домашней арене ХК «Югра» в КРК «Югра», в связи с достигнутой клубами договорённостью. (0+)

Напомним, матч «Молот-Прикамье» — «Югра» должен был состояться 27 сентября, в рамках домашней серии пермской команды. Однако из-за вспышки COVID-19 (в клубе заболели сразу девять игроков) пермский хоккейный клуб пропустил уже семь игр. Сначала отменились три матча домашней серии, которая должна была пройти с 23 по 27 сентября. В Пермь планировали приехать московский ХК «Звезда», ХК «Динамо» (Московская область) и ХК «Югра» (Ханты-Мансийск). Следом отменилась вся выездная серия — с 3 по 9 октября. Соперниками «Молота-Прикамье» должны были стать ХК «СКА-Нева» (Санкт-Петербург), ХК «Динамо Санкт-Петербург», ХК «Рязань», ХК «Химик» (Воскресенск).

Ранее стало известно, когда «Молот» сыграет перенесённый матч с петербургским «Динамо». Игра состоится 5 января 2021 года. Добавим, что 29 декабря 2020 года состоится перенесённая игра с тюменским ХК «Рубин», которую перенесли ещё до вспышки коронавируса в пермской команде по инициативе тюменцев. Об остальных датах перенесённых игр клуб и ВХЛ сообщат дополнительно.

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