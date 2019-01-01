Григорий Серёдкин «Амкар» одержал первую победу после выхода из карантина Поделиться Поделиться Твитнуть

Григорий Серёдкин

Пермский ФК «Амкар» одержал первую победу после выхода клуба из карантина. Со счётом 4:2 «красно-чёрные» уверенно обыграли «Шахтёр» из Коркино. Игра состоялась 3 октября в Перми в футбольном манеже «Пермь Великая».

«Несмотря на два пропущенных гола в концовке матча, хотелось бы отметить, что это, пожалуй, был лучший матч «Амкара» в новой истории. Хорошие скорости, быстрый пас, выигранные единоборства, которых было немало в сегодняшнем матче. Спасибо команде за такую игру», — поделились в сообществе «ВКонтакте» «Амкар. Пермь спортивная».

В составе «Амкара» отличились Кирилл Мальцев и Кирилл Родных, для которых эти голы стали дебютными, а также Павел Бабкин и Игорь Туснин. Полный обзор игры можно посмотреть здесь.

Напомним, «Амкар» находился на карантине с 17 по 28 сентября. Первую игру после выхода из изоляции клуб проиграл одному из фаворитов зоны «Урал и Западная Сибирь» третьего дивизиона — миасскому «Торпедо». Следующий матч команда Эрика Ашурбекова проведёт 10 октября в Перми на стадионе «Гайва». Соперник — ильинский «Ильпар».

В турнирной таблице зоны «Урал и Западная Сибирь» «Амкар» занимает десятое место после семи проведённых матчей. У пермяков две победы, две ничьи, три поражения и девять очков в активе.

Добавим, ранее «Амкар» покинул капитан — Кирилл Кочетов. Он перебрался в стан другой пермской команды — ФК «Звезда»,— выступающей на профессиональном уровне.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.