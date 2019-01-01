Григорий Серёдкин «Амкар» начал выход из карантина с разгромного поражения от «Торпедо» Поделиться Поделиться Твитнуть

Григорий Серёдкин

Пермский ФК «Амкар» сыграл первую игру после выхода из карантина, на который команда Эрика Ашурбекова ушла после выявления в клубе случаев заражения COVID-19. Со счётом 0:3 «красно-чёрные» уступили лидеру группы «Урал и Западная Сибирь» третьего дивизиона — миасскому «Торпедо». Игра состоялась 30 сентября на стадионе «Труд» в Миассе.

Отметим, «Торпедо» занимает вторую строчку в турнирной таблице, имея в активе шесть побед, одну ничью и 19 очков после семи проведённых встреч. «Амкар» же вынужденно пропустил две игры чемпионата и теперь занимает 12-ю строчку таблицы из 14-ти. У «красно-чёрных» одна победа, две ничьих и поражение, а также пять очков в активе.

Напомним, с 17 по 28 сентября «Амкар» прибывал на карантине. 28 сентября клуб объявил, что все результаты повторных тестов на коронавирус отрицательны и команда возобновляет тренировки.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.