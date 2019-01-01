Григорий Серёдкин Пермский «Амкар» вышел с карантина Поделиться Поделиться Твитнуть

Григорий Серёдкин

Пермский ФК «Амкар» вышел с карантина, на который клуб отправился 17 сентября. Команда прошла повторное теститрование на COVID-19, показавшее отрицательные результаты у всех игроков, сотрудников и тренеров, сообщает пресс-служба «Амкара».

Уже сегодня пермская команда отправится в Миасс на выездной матч с местным «Торпедо». Игра в рамках Первенства России среди команд третьего дивизиона пройдёт завтра, 30 сентября, на стадионе «Труд».

Напомним, на карантине «Амкар» находился с 17 по 28 сентября. Из-за него «красно-чёрные» пропустили два матча Первенства — гостевой с «Тюменью» и домашний с тобольским «Тоболом».

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