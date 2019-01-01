Григорий Серёдкин «Амкар» уходит на карантин из-за выявленного в клубе коронавируса Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский ФК «Амкар» уходит на карантин из-за выявленного у сотрудников клуба коронавируса. Об этом сообщают в Академии футбола Пермского края.

«Заболевшие чувствуют себя хорошо, болезнь проходит бессимптомно», — отметила пресс-служба клуба.

Карантин игроков и сотрудников «Амкара» продлится с 17 по 28 сентября. В связи с этим «красно-чёрные» не сыграют гостевой матч первенства команд III дивизиона — зоны «Урал и Западная Сибирь» с дублем ФК «Тюмень», запланированный на 19 сентября. Не состоится и домашняя игра с «Тоболом» из Тобольска, которая должна была пройти 26 сентября в манеже «Пермь Великая».

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