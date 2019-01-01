Елена Синица Ещё один вуз Перми перешёл на частично дистанционное обучение Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С понедельника, 21 сентября, в ПГНИУ некоторые занятия будут проходить в дистанционном режиме. Соответствующая информация появилась в официальных социальных сетях университета.

В онлайн-режиме будет проводиться часть лекций. Практические и лабораторные занятия, а также лекции в малых группах остаются в офлайн-режиме.

Напомним, ранее стало известно, что пермские медицинский и педагогический университеты также перевели часть студентов на дистанционное обучение.

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