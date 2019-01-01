Елена Синица Пермский педагогический университет перевёл часть студентов на дистанционное обучение из-за COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В связи с выявлением одного случая заражения коронавирусом часть студентов Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета (ПГГПУ) будут обучаться дистанционно. Как сообщает пресс-служба университета, случай заражения обнаружен у студента филологического факультета.

«В ПГГПУ выявлен один заболевший в группе филологического факультета. Вся группа и преподаватели, контактировавшие с группой на очных занятиях, переведены на дистанционное обучение. То есть речь не идёт про весь факультет и тем более про весь вуз. Стандартный состав групп на филологическом факультете — это 20–25 человек. В ПГГПУ приняты меры для снижения доли социальных контактов во время посещения вуза: введено каскадное начало занятий с шагом в 15 минут, за разными курсами закреплены разные аудитории, преподаватели старше 65 лет и имеющие хронические заболевания продолжают работу в дистанционном режиме», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе вуза.

Сейчас студенты и преподаватели с признаками ОРВИ к занятиям не допускаются.

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