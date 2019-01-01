Алиса Окулова
Пермский медуниверситет перешёл на дистанционное обучение
Учёный совет ПГМУ им. академика А. Е. Вагнера на внеочередном заседании 16 сентября принял решение о временном переходе с 17 сентября на расширенный дистанционный вариант обучения. Об этом сообщает «Ветта».
Переход связан с эпидемиологической
ситуацией в университете и распространяется
на
студентов с первого по пятый курс лечебного, педиатрического, медико-профилактического факультетов, студентов с первого по четвёртый курс стоматологического факультета.
Кроме того, студенты первого и второго курсов медико-фармацевтического училища также перейдут на дистанционное обучение.
В очном и дистанционном форматах будут учиться выпускные курсы лечебного, педиатрического, медико-профилактического факультетов, студенты пятого курса стоматологического факультета и третьего курса медико-фармацевтического училища. Также на смешанном формате остаются ординаторы и аспиранты.
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