Алиса Окулова Пермский медуниверситет перешёл на дистанционное обучение Поделиться Поделиться Твитнуть

Учёный совет ПГМУ им. академика А. Е. Вагнера на внеочередном заседании 16 сентября принял решение о временном переходе с 17 сентября на расширенный дистанционный вариант обучения. Об этом сообщает «Ветта».

Переход связан с эпидемиологической ситуацией в университете и распространяется на

студентов с первого по пятый курс лечебного, педиатрического, медико-профилактического факультетов, студентов с первого по четвёртый курс стоматологического факультета.

Кроме того, студенты первого и второго курсов медико-фармацевтического училища также перейдут на дистанционное обучение.

В очном и дистанционном форматах будут учиться выпускные курсы лечебного, педиатрического, медико-профилактического факультетов, студенты пятого курса стоматологического факультета и третьего курса медико-фармацевтического училища. Также на смешанном формате остаются ординаторы и аспиранты.

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