Бизнес-омбудсмен направила негативное заключение на законопроект о штрафах за киоски Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Исполняющая обязанности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае Ольга Камина направила негативное заключение на законопроект, предусматривающий новые штрафы на размещение объектов нестационарной торговли (НТО).

Напомним, что в конце прошлой недели стало известно о законопроекте об изменениях в краевой закон «Об административных правонарушениях в Пермском крае». Разработчик законопроекта — Совет муниципальных образований Пермского края.

Ольга Камина, и. о. уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае:

— Необходимо широкое общественное обсуждение законопроекта, поскольку заинтересованные стороны занимают по вопросу о штрафах за размещение нестационарной торговли на частных землях диаметрально противоположные точки зрения. Одни считают, что штрафов быть не должно, другие настаивают на их введении. Имея в виду судебную практику по этому вопросу, целесообразно было бы выработать согласованную редакцию этих положений краевого закона «Об административных правонарушениях в Пермском крае» таким образом, чтобы учесть мнения и предпринимательского сообщества, и муниципалитетов, и органов государственной власти.

Также Ольга Камина обращает внимание на то, что разработчик проекта Совет муниципальных образований предлагает внести изменения и в положения, по которым нет судебной практики. Поэтому, с её точки зрения, расширение составов, применяемых в краевом законе, требует ещё более внимательного рассмотрения общественностью.

В краевом минэке пояснили, что процедура оценки регулирующего воздействия данного законопроекта пока не завершена (именно это ведомство отвечает её проведение). А рассмотрение его в Законодательном собрании Пермского края возможно только после завершения данной процедуры. В Совете муниципальных образований аргументируют внесение изменений необходимостью наведения порядка в муниципалитетах.

Напомним, что в конце октября 2019 года статьи этого же краевого закона за похожие правонарушения были оспорены предпринимателями и представителями ТСЖ в Верховном суде РФ. А в конце ноября взамен в краевой закон были внесены изменения с новыми штрафами за нестационарную торговлю на придомовых территориях.

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