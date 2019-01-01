Рестораторы и отельеры обсудили с Дмитрием Махониным перспективы отрасли Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Глава региона Дмитрий Махонин встретился с представителями сферы HoReCa (отели, рестораны, кафе), сообщает пресс-служба администрации губернатора. На встрече речь шла о федеральных и региональных мерах поддержки, предусмотренных для отрасли в условиях пандемии, а также о дальнейшем развитии бизнеса в Прикамье.

Кроме того, обсуждались планы по размещению объектов общественного питания на площадке «Завода им. Шпагина».

Как рассказал Дмитрий Махонин, в настоящее время разработана концепция размещения фудточек в культурном пространстве. В планах открытие новых событийных проектов, таких как музей робототехники и детская железная дорога, которые обеспечат постоянный поток гостей. Рестораторы отметили, что готовы разрабатывать концепции заведений, исходя из целевой аудитории и запросов посетителей.

Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края:

— Мы все ждём скорейшего открытия заведений общественного питания, но в то же время понимаем, что безопасность жителей на первом месте. В крае разработан план поэтапного снятия ограничительных мер, и он будет корректироваться по согласованию с Роспотребнадзором, исходя из эпидемической ситуации. Сегодня важно поддерживать и кафе, и рестораны, и гостиницы всех форматов и направлений. Хорошие заведения — визитная карточка любого города.

Руководитель сети гостиниц Aura Иван Норин сообщил, что, благодаря снятию обязательного карантина для приезжающих из других регионов, гостиницы заполнены на 40%.

Бизнес уже никогда не будет прежним, отметил ресторатор (MaiTai, Curtiss, Speakeasy, ресторан RobRoy и кафе «Лапшичная») Николай Канищев, который также является руководителем рабочей группы по развитию индустрии HoReCa при Ссвете по предпринимательству. «Сильные игроки справились. Сейчас с открытием летних веранд мы задействовали до 30% нашей мощности. При этом даже после полного открытия заведений вряд ли получится вернуться к прежним объёмам работы. После самоизоляции мы столкнемся с тем, что многие гости не пойдут в заведения, потому что боятся вируса», — говорит Канищев.

Ранее рестораторы сообщали, что открытие с 1 июля летних веранд помогло им повысить загрузку, однако без открытия основных залов в таком режиме они долго не проработают.

Напомним, в Пермском крае принято три пакета мер поддержки бизнеса в дополнение к федеральным. Они включают в себя налоговые и финансовые льготы. В том числе субсидию в 50% МРОТ на каждого нового сотрудника в течение шести месяцев, отсрочку арендной платы, льготные кредиты. На прошлой неделе на федеральном и региональном уровнях внесены изменения, которые позволяют оказывать финансовую поддержку организациям, работающим с подакцизными товарами. На сегодня в Пермском крае такие предприятия также могут подать заявку на субсидирование процентных ставок по полученным кредитам.

По данным регионального минэка, в Прикамье действует 3,3 тыс. юридических лиц в сфере общественного питания и гостиничного бизнеса. В них занято более 18 тыс. человек.

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