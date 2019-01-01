Евгения Пастуховажурналист
Исполнительный директор ЗиД выдвинул свою кандидатуру на выборы губернатора
Исполнительный директор ФГУП «Машиностроительный завод им. Ф.Э. Дзержинского» Павел Панков сегодня, 30 июня, подал документы на выдвижение в качестве кандидата в губернаторы в качестве самовыдвиженца. Эту информацию «Новому компаньону» сообщил сам Павел Панков.
«Любой человек может стать губернатором», — прокомментировал своё решение Панков.
Он стал шестым кандидатом в губернаторы. Ранее в крайизбирком документы предоставили врио главы региона Дмитрий Махонин (самовыдвижение), бывший директор ОАО «ПЕМОС-Хенкель» Евгений Козлов («Патриоты России»), руководитель фракции либерал-демократов в Заксобрании Олег Постников (ЛДПР), владелец холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин («Справедливая Россия») и секретарь крайкома КПРФ Ксения Айтакова.
На 3 июля намечена также конференция по выдвижению кандидата у «Партии роста». Ранее, напомним, о своём желании принять участие в выборах заявлял юрист и член Генсовета партии Антон Любич.
Срок выдвижения заканчивается 5 июля. До 29 июля кандидаты должны предоставить документы на регистрацию. Им надо собрать минимум по 102 подписи муниципальных депутатов, а самовыдвиженцам — предоставить также около 20 тыс. подписей избирателей. Отметим, что до 25% подписей можно собрать через портал «Госуслуги».
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