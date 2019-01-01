Евгения Пастухова журналист Исполнительный директор ЗиД выдвинул свою кандидатуру на выборы губернатора Поделиться Поделиться Твитнуть

Исполнительный директор ФГУП «Машиностроительный завод им. Ф.Э. Дзержинского» Павел Панков сегодня, 30 июня, подал документы на выдвижение в качестве кандидата в губернаторы в качестве самовыдвиженца. Эту информацию «Новому компаньону» сообщил сам Павел Панков.

«Любой человек может стать губернатором», — прокомментировал своё решение Панков.

Он стал шестым кандидатом в губернаторы. Ранее в крайизбирком документы предоставили врио главы региона Дмитрий Махонин (самовыдвижение), бывший директор ОАО «ПЕМОС-Хенкель» Евгений Козлов («Патриоты России»), руководитель фракции либерал-демократов в Заксобрании Олег Постников (ЛДПР), владелец холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин («Справедливая Россия») и секретарь крайкома КПРФ Ксения Айтакова.

На 3 июля намечена также конференция по выдвижению кандидата у «Партии роста». Ранее, напомним, о своём желании принять участие в выборах заявлял юрист и член Генсовета партии Антон Любич.

Срок выдвижения заканчивается 5 июля. До 29 июля кандидаты должны предоставить документы на регистрацию. Им надо собрать минимум по 102 подписи муниципальных депутатов, а самовыдвиженцам — предоставить также около 20 тыс. подписей избирателей. Отметим, что до 25% подписей можно собрать через портал «Госуслуги».

Вчера, 29 июня, также состоялась конференция реготделения партии «Российский объединённый трудовой фронт», где было принято решение о выдвижении своего кандидата. Им стал член партии Андрей Михеев.

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