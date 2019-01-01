Краевая прокуратура оспаривает сделку по покупке Товарного двора Поделиться Поделиться Твитнуть

Первоначальный проект «Пермь-сити» 2019 года

Прокуратура Пермского края обратилась в Арбитражный суд с исковым заявлением с требованием признать недействительным договор от 29 ноября 2018 года между ОАО «Российские железные дороги» и КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края», сообщает «Коммерсант-Прикамье». Речь идёт о приобретении 18 участков Товарного двора, площадь которых составляет 14 га, за 798,771 млн руб. Прокуратура просит признать договор ничтожным и вернуть в собственность РЖД указанные участки, а деньги — в бюджет края. По мнению прокуратуры, цена сделки не соответствует рыночной оценке и сама процедура выкупа была нарушена.

Напомним, согласно условиям сделки предполагалось, что за счёт этих 798 млн руб. железнодорожная компания построит на Перми II современный транспортно-пересадочный узел, который соединит сразу несколько видов транспорта. Кроме железнодорожного вокзала там появится автовокзал, а также трамвайное и автомобильное сообщение. Одновременно с выкупом недвижимости на Локомотивной, 18 ОАО «РЖД» передало министерству транспорта Прикамья право аренды на земельные участки под выкупленными объектами. Срок аренды составит 49 лет.

Команда бывшего главы региона Максима Решетникова планировала реализовать на этой площадке проект «Пермь-сити». Кроме небоскрёбов и ТПУ здесь должны были также разместиться концертно-спортивный комплекс на 10 тыс. мест и новое здание ГУ МВД России по Пермскому краю.

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