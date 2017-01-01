Концертно-спортивный комплекс в Перми построят к 2024 году



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Современный концертно-спортивный комплекс в Перми построят до 2024 года в районе ДКЖ. Новый Дворец спорта включён в краевой перечень объектов капстроительства общественной инфраструктуры. Об этом телеканалу «ВЕТТА 24» сегодня рассказали в краевой администрации.

По данным прикамских властей, концертно-спортивный комплекс на 10 тыс. мест разместят на территории бывшего Товарного двора. Разработка проекта будет выполнена до 2021 года, после чего начнётся строительство. Стоимость возведения нового Дворца спорта оценивается в 6,7 млрд руб.



На новой спортивной площадке планируется проводить хоккейные и баскетбольные матчи, а также различные концертные мероприятия.