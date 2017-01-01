Пермский край выкупил у ОАО «РЖД» объекты бывшего Товарного двора Часть используют для продолжения улицы Строителей, остальное — под жилую и общественную застройку

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Локомотивная, 18. Скриншот Google. Maps

Пермский край приобрел у ОАО «РЖД» объекты недвижимого имущества бывшего Товарного двора по адресу Пермь, ул. Локомотивная, 18. Об этом сообщили в региональном минтрансе.

Напомним, выкупленная недвижимость расположена в коридоре проектируемой дороги по ул. Строителей. Край выкупил её с целью развития транспортной инфраструктуры, в том числе возведения одного из знаковых объектов, которые уже давно ждёт краевая столица, — автомобильного перехода ул. Строителей — площадь Гайдара — ул. Стахановская. Другая часть участка, как ранее пояснил первый вице-премьер правительства Пермского края Михаил Сюткин, будет использоваться под жилую и общественную застройку.

Стоимость приобретения недвижимости составила 798 млн руб., деньги направлены из бюджета Пермского края. Напомним, предполагается, что за счёт этих средств железнодорожная компания построит на Перми II современный транспортно-пересадочный узел, который соединит сразу несколько видов транспорта. Кроме железнодорожного вокзала там появится автовокзал, а также трамвайное и автомобильное сообщение.

Одновременно с выкупом недвижимости на Локомотивной, 18 ОАО «РЖД» передало министерству транспорта Прикамья право аренды на земельные участки под выкупленными объектами. Срок аренды составит 49 лет.



