Новое здание краевого ГУ МВД будет построено за счёт федеральных средств

Его проектирование должно закончиться в следующем году

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Фото "Мой город Пермь"

Новое здание ГУ МВД по Пермскому краю будет размещено в районе ДКЖ, частично — на территории Товарного двора.

В региональном минстрое пояснили, что здание займёт 10—15% территории Товарного двора.

«Губернатору и руководству ГУ МВД уже представлены основные проектные решения. Параметры здания будут определены в ходе проектирования. Итоговый вариант проекта будет утверждЁн после проведения экспертизы. Реализация проекта рассматривается в рамках развития территории ДКЖ. Финансирование будет вестись из федерального бюджета, но край готов оказывать поддержку. Срок окончания проектирования — первая половина 2020 года», — сообщили в минстрое.

Проект застройки территории Товарного двора

Отметим, что в ходе визита в Пермь вице-премьера правительства РФ Виталия Мутко 15 ноября губернатор Максим Решетников рассказал ему, что в рамках развития района ДКЖ рядом с будущим «Пермь-сити» планируется строительство нового здания «главка» МВД. Во-многом это вызвано возрастом существующего здания на Комсомольской площади, построенного в 1949 году, и дороговизной ремонта в связи с тем, что это памятник культурного наследия.



