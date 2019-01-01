Алексей Трубецкой назначен советником врио губернатора Пермского края Поделиться Поделиться Твитнуть

Алексей Трубецкой назначен советником врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина по вопросам государственного управления и внутренней политики на общественных началах. Об этом сообщает телеграм-канал «Политов».

«Новому компаньону» подтвердили данную информацию в краевом правительстве.

Алексей Трубецкой — президент фонда «Российский общественно-политический центр». В 1996 году он обеспечил победу Владимира Яковлева над Анатолием Собчаком на выборах мэра Санкт-Петербурга.

Напомним, Дмитрий Махонин подал документы на выборы губернатора в качестве самовыдвиженца 16 июня. Ранее его советниками стали учредитель благотворительного фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев, депутаты Заксобрания Павел Черепанов и Роман Водянов, владелец ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» (ПНППК) Алексей Андреев.

Отметим, что политический блок в администрации губернатора курируют в должности заместителей бывший секретарь краевой Избирательной комиссии Александр Смертин и политический консультант Николай Иванов.

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