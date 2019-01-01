Дмитрий Енцов журналист Александр Смертин назначен и. о. замруководителя администрации губернатора Кроме того, Семён Давыдов сменил Елену Лопаеву в должности руководителя аппарата краевого правительства Поделиться Поделиться Твитнуть

Александр Смертин назначен и. о. заместителя руководителя администрации губернатора, директора департамента внутренней политики. Распоряжение об этом подписал врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин 14 февраля.

Руководителем администрации является Леонид Политов, который занимал эту должность с приставкой «и .о.» с лета 2018 года, а с уходом Максима Решетникова на министерскую должность в Москву в конце января стал полноправным руководителем администрации.

Кроме того, пост руководителя аппарата краевого правительства покинула Елена Лопаева, 17 февраля её сменил в должности «и.о.» Семён Давыдов.

Напомним, Александр Смертин 13 февраля был освобождён от должности секретаря крайизбиркома. Его место заняла Татьяна Любарская.