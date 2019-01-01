Григорий Серёдкин

Елена Лопаева и её заместитель покинули краевое правительство

Чиновники могут трудоустроиться в минэкономразвития РФ

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Елена Лопаева

  Константин Долгановский

Два высокопоставленных чиновника покинули аппарат правительства Пермского края. Об этом сообщает «Коммерсантъ. Прикамье». Пост оставила глава аппарата Елена Лопаева, которая работала на этой должности с зимы 2017 года. Лопаева считалась доверенным лицом Максима Решетникова и в будущем, по версии источника, может трудоустроиться в минэкономразвития РФ. Ранее это ведомство возглавил экс-губернатор Пермского края Максим Решетников. 

В правительстве Пермского края подтвердили, что Елена Лопаева уволилась по собственному желанию. 

Должность замглавы аппарата правительства покинул Назим Султанов. В апреле 2018 года он трудоустроился в администрации губернатора, а позднее перешёл в аппарат краевого правительства. По данным источника, чиновник уволился в связи с переездом в Москву. Ожидается, что он также трудоустроится в минэкономразвития РФ, где займётся реализацией нацпроектов.

Напомним, ранее экс-губернатор Прикамья Максим Решетников допустил, что два человека из регионального правительства могут покинуть команду врио губернатора Дмитрия Махонина по семейным обстоятельствам. 

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