Дмитрий Енцов журналист Максим Решетников не будет принудительно забирать в Москву членов правительства Прикамья Поделиться Поделиться Твитнуть

Министр экономического развития России и экс-губернатор Прикамья Максим Решетников не будет забирать с собой в министерскую команду членов правительства Пермского края.

«Моя просьба к ним (членам регионального правительства, — прим.) была максимально продолжить всё, что начато в крае. У Дмитрия Николаевича (Махонина, — прим.) приоритетное право на членов команды. Смена ряда ключевых фигур в правительстве приведёт к снижению темпов реализации проектов. Для меня важно, чтобы всё начатое было доведено до конца», — заявил экс-губернатор.

Но он допустил, что «пара человек» из регионального правительства «по семейным обстоятельствам» могут покинуть команду врио губернатора Дмитрия Махонина.

Отметим, что команду Решетникова в Минэкономразвития РФ нельзя назвать «пермской». На этой неделе департамент организационного обеспечения и коммуникаций Минэкономики РФ возглавила Екатерина Пешкова, которая ранее работала в аппарате экс-министра науки и высшего образования РФ Михаила Котюкова.

А 7 февраля стало известно, что заместителем Решетникова стал бывший министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарёв.