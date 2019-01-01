Евгения Пастухова выпускающий редактор Александр Смертин уволился из краевого Избиркома Он претендует на должность в администрации губернатора Поделиться Поделиться Твитнуть

На заседании Избирательной комиссии Пермского края сегодня, 13 февраля, секретарь Крайизбиркома Александр Смертин досрочно был освобождён от должности. Основанием стало его личное заявление — в связи с переходом на другую работу, сообщает пресс-служба ведомства.

Секретарём комиссии по предложению её председателя Игоря Вагина стала Татьяна Любарская.

Игорь Вагин, председатель Избирательной комиссии Пермского края:

— Татьяна Владимировна работает на различных должностях в системе избирательных комиссий продолжительное время. По сути, она ведёт всё правовое направление избирательного процесса. Имеет награды ЦИК, губернатора и Избирательной комиссии Пермского края. У Татьяны Любарской есть все необходимые компетенции для успешного исполнения функций секретаря Крайизбиркома.

Члены комиссии поддержали её кандидатуру единогласно.

Напомним, Александр Смертин претендует на должность в администрации Пермского края. По данным источников, он будет курировать блок взаимодействия с территориями. «Коммерсантъ. Прикамье» сообщал также, что Смертин может занять вакантное сегодня кресло руководителя департамента внутренней политики.

Татьяна Любарская родилась 27 декабря 1974 года в Чите. Имеет три высших образования. С 1995 года работала ведущим специалистом, главным специалистом, консультантом, начальником организационно-правового отдела, а затем руководителем аппарата Пермской областной избирательной комиссии. В 2005—2006 годах являлась членом Избирательной комиссии Березников с правом решающего голоса. С мая 2006 года — член Временной избирательной комиссии по выборам депутатов Законодательного собрания Пермского края первого созыва с правом решающего голоса. С июля 2007 года — член Избирательной комиссии Пермского края с правом решающего голоса на постоянной (штатной) основе. В декабре 2016 года её кандидатуру в состав краевой комиссии выдвинула ЦИК. Назначена постановлением Законодательного собрания Пермского края от 17.11.2016 №85.