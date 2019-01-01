Звонок другу Число советников врио губернатора удвоилось Поделиться Поделиться Твитнуть

За последние две недели у врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина заметно увеличилось число советников. Их уже семь. Кроме Дарьи Левченко и Павла Шевырова, «доставшихся в наследство» от предыдущего главы региона Максима Решетникова, а также Станислава Шубина (советник по PR и СМИ), которого Махонин назначил первым, у врио появились советники почти по всем направлениям работы.

Так, по теме строительства его будет консультировать депутат Законодательного собрания Павел Черепанов. По вопросам малого и среднего предпринимательства — депутат заксобрания и председатель реготделения «Опоры России» Роман Водянов. Основной владелец ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» (ПНППК) Алексей Андреев будет давать советы по промышленной политике, а учредитель фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев — консультировать по социальным вопросам. Отметим, что штатными советниками являются только Левченко и Шубин. Остальные трудятся на добровольных началах.

Собеседники «Нового компаньона» отмечают, что «игра с советниками» продиктована несколькими моментами, в зависимости от конкретной фигуры. В случае с Черепановым, Водяновым и Шубиным это история о привлечении близких и понятных Махонину людей. В условиях, когда поменять команду кардинально нет возможности. Ни Черепанов, ни Водянов не имеют какого-то особого веса в своей сфере. А вот появление Андреева и Жебелева продиктовано приближающимися выборами. «Это ЛОМы, — рассуждает один из политиков. — Имиджевая игра, направленная на то, чтобы продемонстрировать, что врио советуется с уважаемыми людьми. Андреев является авторитетом среди промышленников, Жебелев — среди общественников».

Махонин откладывает принятие кадровых решений и усиливает управленческую структуру людьми, которым он доверяет, полагает политический консультант Алексей Чусовитин. «Поменять правительство сейчас нельзя, сама прагматика не позволяет так сделать, — говорит он. — Сейчас запущены многие процедуры и конкурсы, идёт взаимодействие с Москвой по нацпроектам. Менять правительство нельзя, это ставит под вопрос реализацию массы программ. Может, и есть люди, которые могли бы лучше справиться, но сейчас нет времени, чтобы этим заниматься. Поэтому Махонин ориентируется на действующую команду и дополняет её советниками, которые будут некими контролёрами. А правительство он поменяет, я думаю, после выборов, осенью». По словам Чусовитина, важно, что Махонин ориентируется на местные кадры, демонстрируя более «патриотический» стиль управления, нежели Максим Решетников.

Что касается Жебелева и Андреева, это действительно лидеры общественного мнения. «Жебелев — знаковая фигура для общественников и молодёжи, Андреев — такая же фигура для промышленников. А хотим мы того или нет, впереди избирательная кампания», — отметил Чусовитин.

Советники — это одна из форм связи с общественностью и элитами, говорит политтехнолог Юрий Исаев. По его словам, у экс-губернаторов Пермского края Максима Решетникова и Виктора Басаргина было то же самое. «У Басаргина было несколько общественных советников по разным направлениям, — напоминает Исаев. — Любому главе региона нужно осуществлять взаимодействие с представителями отраслевых групп, и Дмитрий Махонин, чтобы не обзаводиться крупными образованиями, использует мобильные единицы в виде конкретных людей».