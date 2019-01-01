В Перми на продажу выставлен очередной ресторан Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Avito

Вадим Малянов выставил на продажу ресторана Place81/10. Стоимость актива — 9 млн руб.

Площадь заведения составляет 420 кв. м, из которых 200 кв. м приходится на зал. Кухня расположена в подвале.

Помещение на ул. Соловьёва, 10 находится в аренде на 10 лет.

Напомним, ранее Вадим Малянов выставил на продажу кафе «Тюльпан» на Комсомольском проспекте.

Кроме того, на сайте Avito опубликовано объявление о продаже гастробистро InPekin на ул. Ленина за 500 тыс. руб. и бургерной «Батя» на ул. Екатерининской за 800 тыс. руб.

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