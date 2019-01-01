Кафе «Тюльпан» в центре Перми может сменить собственника
Кафе «Тюльпан» на пересечении Комсомольского проспекта и ул. Краснова может сменить собственника. Его владелец Вадим Малянов выставил заведение на продажу.
Стоимость актива составляет 4,5 млн руб. Договор аренды
помещения действует ещё семь лет.
Напомним, в 2017 году Вадим Малянов покинул пост гендиректора
ресторанной группы «Фо-Рест» (рестораны Les Marches, «Другое место»,
ресторанный дом «Дунай» и гриль-таверна «Монтенегро» в Перми и Березниках).
Тогда Вадим Малянов открыл кафе «Тюльпан». Позднее, в 2019 году, Вадим Малянов
открыл кафе The Place 81/10 на углу Комсомольского
проспекта и ул. Соловьёва.