В Пермском крае введён режим самоизоляции Гражданам разрешено посещать ближайший магазин и выбрасывать мусор Поделиться Поделиться Твитнуть

С 00:00 2 апреля в Пермском крае введён режим самоизоляции. Мера применяется для противодействия распространению коронавируса.

Напомним, в Пермском крае 11 заболевших. Ранее один заражённый скончался, а один — выздоровел.

Во время режима самоизоляции граждане должны находиться дома. Покидать квартиры можно только в медицинской маске и перчатках для похода в ближайший магазин или аптеку, получения экстренной медицинской помощи. Также разрешено выбросить мусор и выгулять собаку на расстоянии не более 100 м от дома.

Ответ на другие вопросы о том, что разрешено, а что запрещено в режиме самоизоляции, — в нашей памятке.

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