Дмитрий Енцов журналист «Берите кусок ткани и марли и делайте, это ваше здоровье» Краевые власти разъяснили особенности режима самоизоляции Поделиться Поделиться Твитнуть

Замруководителя администрации Пермского края Лев Гершанок и министр здравоохранения Оксана Мелехова разъяснили, как соблюдать режим самоизоляции во время эпидемии коронавируса и какая ответственность грозит за нарушение.

Можно ли выходить из дома?

— Выходить из дома можно только в случае необходимости — в ближайшую аптеку, магазин, если необходима медицинская помощь.

Что делать, если в ближайшем магазине или аптеке нет нужных товаров?

— Если необходимо что-то специфическое (например, для диабетиков), то можно ехать в другой магазин. Но желательно иметь медицинский документ, который докажет, что вам точно нужно купить что-то нестандартное.

Как организована работа женских консультаций и молочных кухонь?

— Беременным категорически нельзя посещать женские консультации — это указание распространено во все такие медучреждения. Беременным нужно вызывать врача на дом. Для них особенно важно не нарушать режим самоизоляции. Молочные кухни работают.

Как ухаживать за пожилыми родителями? Можно ли их навещать?

— Нет. Решение о том, с кем и где жить на время изоляции, надо принять 1 апреля. Навещать их можно будет только чтобы оказать неотложную помощь. Передать продукты можно через волонтёров. Во всех остальных случаях это будет считаться нарушением режима. «Надо воздержаться от контактов и определить, что важнее», — заявила Мелехова и рассказала, что она сама находится в такой же ситуации, её родители живут отдельно. Пожилые люди могут обратиться в службу социальной помощи (129), к волонтёрам, или к участковым врачам. Им доставят всё необходимое.

Как получить пропуск на перемещение по городу?

— Пропуск выдаётся на срок следования к месту работы, но он не нужен, если вы выгуливаете собаку, идёте в магазин или аптеку. Разрешения выдаёт работодатель. Пропуск даёт возможность передвигаться по территории всего Пермского края

Как добираться на работу, если она не отменена руководством?

— Выходить на работу можно в случае, если есть разрешение от работодателя. Вид деятельности должен соответствовать тем, которые нельзя приостановить. Но мы просим не провоцировать ситуации, когда необязательный выход из дома подаётся как необходимость.

Можно ли пользоваться транспортом?

— Человек может перемещаться на личном или общественном транспорте, предъявив соответствующее разрешение от работодателя. Допускаем движение автотранспорта предприятий, деятельность которых не приостановлена. Если у пассажира автомобиля есть разрешение на посещение работы, а у водителя его нет, то мы рекомендуем всё же самостоятельно добираться к месту работы тому лицу, у которого есть разрешение.

Какая ответственность грозит за нарушение режима?

— Новый режим наступит в 00:00 2 апреля. За нарушение грозит ответственность по статье КоАП — «нарушение противоэпидемиологического режима». Когда норма вступит в силу (уже согласована Госдумой — ред.), то штраф составит от 15 тыс. руб. до 300 тыс. руб. Но это прерогатива федеральных властей. Сначала человека будут предупреждать о нарушении и предлагать ему вернуться к месту самоизоляции.

Кто будет патрулировать улицы?

— Мобильные группы, в составе которых будут полицейские, народные дружины и казачество.

Можно ли покидать дом без маски и перчаток?

— За нахождение на улице без средств защиты полагается предупреждение либо штраф. Сейчас предпринимаются меры, чтобы маски появились в аптеках, но вы можете такое средство защиты сделать самостоятельно.

Где взять маски?

— «Берите кусок ткани и марли и делайте, это ваше здоровье. Что касается перчаток, то здесь все средства хороши — допускаются не только резиновые, но и хлопчатобумажные перчатки. Главное — обрабатывайте их».

Будет ли работать доставка лекарств и продуктов?

— Полностью сохраняются волонтёрские службы, которые обязаны доставлять продукцию и помощь гражданам в возрасте старше 65 лет. Доставка продуктов работает, но рекомендуем получать её бесконтактным способом.

Возможна ли отсрочка по уплате кредита?

— Рассматриваются возможность отсрочек. Это форс-мажорная ситуация и основание для пересмотра договорных обязательств и платежей. Уже приостановлено начисление пени и штрафов в сфере ЖКХ, то же самое — по госзаказам.

Как избежать штрафа в случае проживания без прописки?

— Доказательство того, что человек находится рядом со своим домом — паспорт и прописка или договор аренды. В ином случае вас могут проводить до места самоизоляции и убедиться, что вы действительно там проживаете. Либо вы сможете связаться с собственником жилплощади, чтобы он подтвердил, что вы там проживаете.

Будут ли выплаты лишившимся работы по примеру Москвы?

— Вопрос прорабатывается, решение пока не принято.

Насколько правомочен режим самоизоляции?

— Прорабатывалось несколько вариантов, в том числе, обсуждался вариант с введением ЧС. Однако власти посчитали возможным воспользоваться нормами ФЗ-53 «О санитарно-эпидемиологическим благополучии населения», ряд статей которого (ст. 6, ст. 31) позволяет региональным властям принимать ограничительные меры (карантин) на основании предложений, предписаний главных государственных санитарных врачей и их заместителей.

Гершанок сообщил, что заключения минздрава и Роспотребнадзора у властей есть: «Все ограничения прав нужны в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции, это единственная возможность остановить её».

Оксана Мелехова добавила, что вариант с карантином доказал свою эффективность в нескольких странах, и «надо использовать положительный опыт». «Я как медик прошу всех принять это как данность и обеспечить максимальную самоизоляцию», — заявила Мелехова.









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