В Пермском крае выписали первого выздоровевшего от коронавируса Поделиться Поделиться Твитнуть

Из Пермской краевой инфекционной больницы выписали первого пациента, выздоровевшего от коронавирусной инфекции. Им стал мужчина 35 лет. Лечение было начато две недели назад. Спустя это время медики получили два отрицательных теста на коронавирус.

Таким образом с начала распространения коронавируса в Пермском крае выявлено 13 случаев заболевания. Один человек скончался, а один - выздоровел.

Ещё 52 человека с симптомами ОРВИ находятся в больницах под наблюдением врачей, 3467 человек без ОРВИ — дома на самоизоляции.

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