Дмитрий Енцов журналист Количество прикамских стройкомпаний, работающих в период самоизоляции, выросло до 121 Поделиться Поделиться Твитнуть

В специальный реестр министроя, разрешающий строительным компаниям, а также организациям, производящим стройоборудование и материалы, работать на территории Пермского края в период самоизоляции, внесена уже 121 организация. Напомним, по данным на 31 марта, заявки подали 85 организаций, на 30 марта — 41 организация.

Отметим, что минстрой разрешает выполнять работы на объектах только в том случае, если будут соблюдаться все противовирусные меры, включая ежедневный медицинский контроль работников, организована их доставка на объект, а также работники должны быть обеспечены горячим питанием за счёт работодателя. На самих объектах в ежедневном режиме должна проводиться дезинфекция.

При этом каждая компания обязана составить точный список работников, которые будут выходить на объекты, и передавать его в минстрой.

«Мы возобновляем работы на строительных площадках с 1 апреля в соответствии с приказом Минстроя ПК от 30.03.2020 №СЭД-35-01-12-262 «О мерах по профилактике коронавирусной инфекции при организации работ строительными организациями». Прошедшие несколько дней мы налаживали все необходимые процессы, чтобы выполнять все дополнительные санитарно-эпидемиологические требования, связанные с организацией строительного процесса», - пояснил основатель ГК «ПМД» Олег Стародубцев.

По его словам, простой в несколько дней, который образовался в связи с подготовкой к работе в режиме распространения коронавирусной инфекции, не должен повлиять на сроки сдачи объектов.

Больше всего работников (1,5 тыс. чел.) делегирует ПАО «Метафракс» совместно с ООО «Управляющая компания «Уралэнергострой» и ОАО «НИИК». Они возводят комплекс по производству аммиака-карбамида-меламина в Губахе.

Далее по количеству работников следуют АО «Ренейссанс Констракшн» (947 чел.) , которое ведёт работы по возведению ТРК в Индустриальном районе Перми, а также ООО «Кама картон» (886 чел.), которое занимается реконструкцией картонно-бумажной фабрики в Краснокамске.

Реестр является открытым. То есть компании могут включаться в него в ежедневном режиме.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.