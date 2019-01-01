Дмитрий Енцов журналист В Прикамье 41 строительная компания подтвердила, что их сотрудники будут работать в период распространения коронавируса Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае 41 строительная компания, а также организации, производящие стройоборудование и материалы, подтвердили, что их сотрудники продолжат выходить на рабочие смены на этой неделе, то есть в период распространения коронавируса.

Руководство этих компаний внесло свои заявки с специальный реестр, который ведёт региональный минстрой.

Отметим, что минстрой разрешает выполнять работы на объектах только в том случае, если будут соблюдаться все противовирусные меры, включая ежедневный медицинский контроль работников, организована их доставка на объект, а также работники должны быть обеспечены горячим питанием за счёт работодателя. На самих объектах в ежедневном режиме должна проводиться дезинфекция.

В реестр включены, например, такие застройщики, как ООО «Инстрой», ООО «ПАН Сити Групп», ООО «Рекон Строй», ООО «Краснокамский ЖБК», АО «СтройПанельКомплект», ЗАО «ОСТ-Дизайн», ООО «Нова девелопмент», ООО «СМУ №3 Сатурн-Р», ООО «Ньютон», АО «Пермглавснаб», ОО «СК Регион», ООО «ИнтерСтрой».

В частности, в «ПАН Сити Групп» подтвердили, что строительство своих объектов ими не будет приостановлено:

«Компания уведомила минстрой, что в период вынужденных выходных девелопер продолжает работу на всех площадках», — отметили в компании.

При этом каждая компания обязана составить точный список работников, которые будут выходить на объекты, и передавать его в минстрой. В настоящий момент общее число таких работников составляет 4,7 тыс. человек.

При этом больше всего работников (947 чел.) делегирует АО «Ренейссанс Констракшн», которое ведёт работы по возведению ТРК в Индустриальном районе.

Реестр является открытым. То есть компании могут включаться в него в ежедневном режиме.