Дмитрий Енцов журналист Количество прикамских строительных компаний, работающих в период коронавируса, достигло 85 Поделиться Поделиться Твитнуть

В специальный реестр министроя, разрешающий строительным компаниям, а также организациям, производящим стройоборудование и материалы, работать на территории Пермского края в период «выходной» недели, внесено уже 85 организаций. Напомним, по данным на 30 марта, заявки подала 41 организация, то есть за сутки их количество удвоилось.

Отметим, что минстрой разрешает выполнять работы на объектах только в том случае, если будут соблюдаться все противовирусные меры, включая ежедневный медицинский контроль работников, организована их доставка на объект, а также работники должны быть обеспечены горячим питанием за счёт работодателя. На самих объектах в ежедневном режиме должна проводиться дезинфекция.

При этом каждая компания обязана составить точный список работников, которые будут выходить на объекты, и передавать его в минстрой.

Больше всего работников (947 чел.) делегирует АО «Ренейссанс Констракшн», которое ведёт работы по возведению ТРК в Индустриальном районе Перми. А также ООО «Кама картон» (886 чел.), которое занимается реконструкцией картонно-бумажной фабрики в Краснокамске.

Реестр является открытым. То есть компании могут включаться в него в ежедневном режиме.