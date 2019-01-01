Рестораны Перми обязали ограничить число посетителей до 50 человек Персонал баров и клубов при этом не учитывается Поделиться Поделиться Твитнуть

Ресторан Pasta Grande



Министерство территориальной безопасности разъяснило меры, принимаемые в регионе против распространения коронавируса.

Напомним, в Пермском крае зарегистрировано три случая заражения.

Ранее в регионе уже введён запрет на массовые мероприятия с более чем 50 участниками.

Как пояснили в минтербезе, приостановка мероприятий не относится к производственным процессам и транспортировке людей. Также запрет не распространяется на посещение МФЦ, банков и торговых центров, так как там проводятся особые меры по дезинфекции помещений. Ведомство цитирует «ВЕТТА».

«Что касается точек общественного питания (кафе, баров, ресторанов) и развлечений (парки отдыха, клубы, дома культуры и пр.), то им необходимо контролировать число посетителей и не допускать нахождения в одном месте более 50 человек одновременно. Персонал в таком случае не учитывается», — заявили в ведомстве.

Напомним, несмотря на рекомендации Минкульта РФ, кинотеатры продолжают работу, продавая по 50 билетов на сеанс. Однако места расположены вблизи друг друга.

Ранее меры против эпидемии оценили пермские рестораторы.