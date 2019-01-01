Дмитрий Енцов журналист Арест управляющего сетью мини-отелей «Карамель» продлили на два месяца Поделиться Поделиться Твитнуть

Ленинский районный суд Перми продлил арест управляющего сетью мини-отелей «Карамель» Сергея Щербакова до 20 мая.

Первоначально 31 января он был отправлен в СИЗО до 20 марта, на период следствия по делу.

Сергей Щербаков обвиняется по ч. 3. ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлёкшие по неосторожности смерть двух и более лиц).

Управляющий был задержан 30 января в екатеринбургском аэропорту Кольцово. По данным следствия, в 2016 году Щербаков организовал незаконную перепланировку подвального помещения (принадлежит его отцу), в котором организовал мини-гостиницу, по мнению следствия, «не отвечающую требованиям безопасности жизни и здоровья».

Ночью 20 января 2020 года в Индустриальном районе Перми произошёл прорыв на сетях, из-за которого мини-отель затопило горячей водой, в результате чего погибли пять постояльцев, ещё трое получили ожоги.

Сразу после этого Щербаков вылетел в Москву. Как он объяснил в своём открытом письме, мотивом отъезда был «обычный человеческий страх и состояние шока от того, что это произошло». Достоверность письма Щербакова подтвердила его адвокат.

По словам Щербакова, он не хотел, «чтобы задержав меня в первые же сутки, меня сделали основным фигурантом этого дела и повесили всю вину на меня».

Кроме того, после ЧП следователи задержали пожарного инспектора Разифа Исмакаева, ранее проверявшего мини-отель. Его подозревают в «халатности, повлёкшей по неосторожности смерть двух или более лиц». 23 января Свердловский районный суд Перми освободил его из-под стражи под подписку о невыезде.