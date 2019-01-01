Дмитрий Енцов журналист Управляющего «Карамелью» заключили под стражу до 20 марта Ранее Сергей Щербаков выступил с обращением о своей невиновности Поделиться Поделиться Твитнуть

Свердловский районный суд Перми рассмотрел вопрос об избрании меры пресечения Сергею Щербакову, который обвиняется по ч. 3. ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлёкшие по неосторожности смерть двух и более лиц). По ходатайству стороны обвинения заседание прошло в закрытом режиме, так как материалы дела содержат информацию о несовершеннолетних. Также суд согласился с доводами следствиями, что обвиняемый может повторно скрыться, воздействовать на участников дела или уничтожить доказательства. В итоге суд постановил заключить Щербакова под стражу до 20 марта.

При этом обвиняемый ходатайствовал о домашнем аресте или подписке о невыезде, мотивировав это тем, что у него престарелые родители, неработающая жена и трое детей 2011, 2016, 2019 годов рождения.

Ольга Лагутина, адвокат:

— Мы не согласны с решением суда, будем обжаловать. Подзащитный отрицает причастность к связи между самим трагическим событием и его итогом. Считает, что в нём вина ПСК и УК «Профи-дом». Мы стремимся установить истину.

Напомним, управляющий мини-отелем «Карамель» Сергей Щербаков был задержан 30 января в екатеринбургском аэропорту Кольцово. По данным следствия, в 2016 году Щербаков организовал незаконную перепланировку подвального помещения (принадлежит его отцу), в котором организовал мини-гостиницу, по мнению следствия, «не отвечающую требованиям безопасности жизни и здоровья». Ночью 20 января 2020 года в Индустриальном районе Перми произошёл прорыв на сетях, из-за которого мини-отель затопило горячей водой, в результате чего погибли пять постояльцев, ещё трое получили ожоги.

Сразу после этого Щербаков вылетел в Москву. Как он объяснил в своём открытом письме, мотивом отъезда был «обычный человеческий страх и состояние шока от того, что это произошло». Достоверность письма Щербакова подтвердила его адвокат.

По словам Щербакова, он не хотел, «чтобы задержав меня в первые же сутки, меня сделали основным фигурантом этого дела и повесили всю вину на меня».

Кроме того, после ЧП следователи задержали пожарного инспектора Разифа Исмакаева, ранее проверявшего мини-отель. Его подозревают в «халатности, повлёкшей по неосторожности смерть двух или более лиц». 23 января Свердловский районный суд Перми освободил его из-под стражи под подписку о невыезде.



