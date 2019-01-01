Обвиняемого по делу «Карамели» отпустили под подписку о невыезде Поделиться Поделиться Твитнуть

Свердловский районный суд Перми избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде сотруднику краевого МЧС Разифу Исмакаеву. Об этом сообщает «Коммерсантъ. Прикамье».

Напомним, СКР предъявил Разифу Исмакаеву обвинение по делу о гибели людей в мини-отеле «Карамель». По версии следствия, инспектор год назад выявил нарушения в работе отеля, но не приостановил его работу.

20 января в мини-отеле «Карамель» произошла авария. Из-за прорыва трубы отопления помещения были затоплены кипятком. Погибли пять человек, шесть пострадали. СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц).