«У меня есть неоспоримые доказательства своей невиновности» Управляющий мини-отелем «Карамель» выступил с обращением Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермячка Юлия Пирумова опубликовала на Facebook обращение управляющего сетью мини-отелей «Карамель» Сергея Щербакова. Как пояснила сама Пирумова, Сергей Щербаков является её братом.

Напомним, 20 января в Индустриальном районе Перми произошёл прорыв трубы отопления. В результате подвальное помещение мини-гостиницы «Карамель» оказалось затоплено кипятком. Погибли пять человек. Управляющий гостиницей Сергей Щербаков был задержан в Екатеринбурге. Уголовное дело расследует центральный аппарат СКР.

Юлия Пирумова:

— Мы тоже нуждаемся в правде. И она не может быть донесена, кроме как через общественность. У следствия нет задачи устанавливать причинно-следственные связи. Но есть задача довести всех до реальных сроков наказания. В этом январе по всему городу прокатилась целая волна прорывов теплосетей с кипятком, в которых чудом больше не пострадали люди. Это говорит о состоянии систем, об отношении к нашим жизням со стороны ответственных органов.

Прорыв теплосети произошёл не в гостинице и даже не в доме, а в 100 м от него. В момент аварии сотрудники гостиницы делали все необходимые действия для спасения людей. Сразу вызывали службы, выводили тех, кого возможно. Но ответственные службы не перекрывали воду, не отсасывали её из помещения, не вскрывали запасной выход, который был, не предпринимали действий по оперативному реагированию и спасению людей.

По словам Юлии Пирумовой, Сергей Щербаков на протяжении нескольких лет пытался заставить управляющую компанию устранять протечки коммуникаций.

Согласно тексту письмо Сергея Пирумова, мотивом отъезда в Москву был обычный человеческий страх и состояние шока: «Я не хотел, чтобы задержав меня в первые же сутки, меня сделали основным фигурантом этого дела и повесили всю вину на меня».

Сергей Щербаков выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим и попросил у них прощения.

Сергей Щербаков:

— Я прошу прощения также у инспектора пожарного надзора Разифа Исмакаева. Этот сотрудник МЧС привлечён в качестве подозреваемого. Я хочу сказать, что этот сотрудник добросовестно выполнил свою работу: он вышел на место, выдал мне предписание и установил срок для устранения нарушений. В его полномочия не входит закрыть объект или ограничить деятельность гостиницы. Это абсолютно честный сотрудник МЧС. Никаких денежных средств ему или кому-то ещё из структуры МЧС я не давал и ни с кем не пытался решить данный вопрос, потому что все равно собирался закрывать этот объект.

Сергей Щербаков добавил, что в гостинице имелись первичные системы оповещения о пожаре и пожаротушения.

Сергей Щербаков:

— Я прошу общественность Перми следить за ходом расследования уголовного дела, потому что я опасаюсь что останусь крайним в этой истории. Я готов нести ответственность, и в случае, если моя вина будет доказана в суде, я готов к отбыванию наказания, но я не хочу, чтобы за бездействия и халатность третьих лиц был осужден только индивидуальный предприниматель. Я хочу, как гражданин своей страны, иметь всестороннее и объективное расследование этого происшествия. По данному уголовному делу я не признаю себя виновным, так как у меня есть чёткие и неоспоримые доказательства своей невиновности в произошедшей аварии.