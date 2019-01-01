СКР: Владелец «Карамели» провёл незаконную перепланировку Управляющий мини-отелем, где погибли пять человек, уже задержан Поделиться Поделиться Твитнуть

СКР продолжает расследование уголовного дела по факту гибели пяти человек в мини-отеле «Карамель» в Перми при прорыве трубы горячего водоснабжения.

По данным следствия, в 2016 году управляющий сетью мини-отелей Сергей Щербаков осуществил незаконную перепланировку принадлежащего его отцу подвального помещения в многоэтажном жилом доме. В последующем он организовал в подвале мини-отель, где оказывал гостиничные услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья.

Напомним, ночью 20 января в результате прорыва трубы горячего теплоснабжения помещение мини-отеля было затоплено кипятком, что повлекло гибель пяти человек. Сергей Щербаков был задержан в Екатеринбурге 30 января.