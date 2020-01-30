Задержан управляющий сетью мини-отелей «Карамель» Поделиться Поделиться Твитнуть

Задержан управляющий сетью мини-отелей «Карамель» Сергей Щербаков. Об этом сообщает «Местное время».

Управляющего задержали в аэропорту Екатеринбурга Кольцово.

Напомним, бизнесмен скрывался от следствия после ЧП в мини-отеле «Карамель». 20 января в Индустриальном районе Перми произошёл прорыв трубы отопления. Подвальное помещение мини-отеля «Карамель» на ул. Советской Армии, 21 было затоплено кипятком. Погибли пять человек. Уголовное дело расследует центральный аппарат СКР.