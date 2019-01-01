Краевой минздрав: состояние пострадавших в «Карамели» не изменилось Поделиться Поделиться Твитнуть

Состояние пострадавших в мини-отеле «Карамель» сохраняется без изменений. Об этом «Новому компаньону» сообщили в министерстве здравоохранения Пермского края.

Напомним, 20 января в Индустриальном районе Перми произошёл прорыв трубы отопления. Подвальное помещение мини-отеля «Карамель» было затоплено кипятком. Погибли пять человек, пострадали шесть. Три человека находятся в больнице с площадью ожогов от 15% до 35%.