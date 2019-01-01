Глава пермского ожогового центра прокомментировал состояние пострадавших при прорыве трубы в мини-гостинице Поделиться Поделиться Твитнуть

Заведующий ожоговым центром Перми Андрей Бабиков прокомментировал состояние пострадавших при пожаре в мини-гостинице «Карамель» на ул. Советской Армии, 21.

По словам Андрея Бабикова, 33-летняя женщина, находящаяся в тяжёлом состоянии, получила ожоги 35% поверхности тела. Мужчина 35 лет получил ожоги 20% тела, мужчина 28 лет — 15% тела. Они находятся в состоянии средней тяжести. Пострадавшим оказывают необходимое лечение.

Напомним, в мини-гостинице «Карамель» произошёл прорыв трубы с горячей водой. Подвальное помещение гостиницы было затоплено. Погибли пять человек. Уголовное дело расследует центральный аппарат СКР.