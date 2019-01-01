Мария Сыропятова Главврач инфекционной больницы рассказала о самочувствии заражённого коронавирусом пермяка Поделиться Поделиться Твитнуть

Пациент пермской инфекционной больницы, заражённый коронавирусом, чувствует себя хорошо. Об этом рассказали в краевом минздраве.

Ирина Чарушина, главный врач инфекционной больницы Пермского края:

— Состояние пациента с подтверждённой коронавирусной инфекцией удовлетворительное. Температура тела у него нормальная, а самочувствие хорошее.

Напомним, 12 марта был выявлен пермяк с признаками заболевания, а 13 марта диагноз был подтверждён. У него взяли анализы и поместили его в изолированную боксированную палату. Он вернулся в Пермь из Франции 10 марта. У жителей Пермского края, контактировавших с заразившимся коронавирусом пермяком, были взяты пробы. Результаты исследований показали, что коронавирус у них не выявлен, но окружение находится под наблюдением.