В окружении заразившегося коронавирусом пермяка заболевших не найдено Поделиться Поделиться Твитнуть

У жителей Пермского края, контактировавших с заразившимся коронавирусом пермяком, были взяты пробы. Результаты исследований показали, что коронавирус у них не выявлен. Они находятся под наблюдением.

Напомним, 12 марта в Перми был выявлен первый человек с подозрением на коронавирус. Мужчина вернулся из Франции 10 марта, а 13 марта диагноз был подтверждён.

Заболевший находится в инфекционной больнице в изолированной палате.



