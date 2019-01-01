В Перми зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом Мужчина прилетел из Франции Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом. Диагноз подтвердился у мужчины, прилетевшего из Франции.

Это подтвердили в пресс-службе администрации губернатора Пермского края.

Напомним, 12 марта был выявлен пермяк с признаками заболевания. У него взяли анализы и поместили его в изолированную боксированную палату. Он вернулся в Пермь 10 марта. Роспотребнадзор и краевой минздрав определяют круг контактировавших с заболевшим лиц.