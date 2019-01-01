В Прикамье зафиксирован пациент с подозрением на коронавирус Поделиться Поделиться Твитнуть

В Прикамье зафиксирован пациент с подозрением на коронавирус. Ранее пермяк прилетел из Франции. Об этом сообщает РБК.

Мужчину доставили в пермскую инфекционную больницу для повторного обследования и уточнения диагноза.

Евгений Камкин, заместитель министра здравоохранения Пермского края:

— Мужчину перевозили на автомобиле скорой помощи с использованием изолирующих носилок, бригада скорой была в необходимых средствах защиты. В Перми будут проведены повторные заборы проб для проведения исследования и отправки в научный центр в Новосибирск. Только после получения результатов мы сможем подтвердить или опровергнуть диагноз.

До выявления диагноза мужчина будет содержаться в изолированной боксированной палате. Анализы будут проводиться с соблюдением всех необходимых мер предосторожности и средств медицинской защиты

Кроме того, совместно с Роспотребнадзором определяется круг контактных лиц пациента, к которым будут применены меры в зависимости от диагноза пациента.