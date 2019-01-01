Дмитрий Енцов

Дмитрий Енцов

журналист

Аукционы по «длинным» автобусным контрактам перенесены минимум на следующую неделю

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автобус Волгобас

  Константин Долгановский

Аукционы на обслуживание городских автобусных маршрутов сроком на пять лет будут объявлены, в лучшем случае, на следующей неделе. Об этом 13 марта сообщила заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева.

«Вначале должно выйти постановление главы города о конкурсах на пятилетние контракты, после этого они и будут объявлены. Надеемся, что это произойдёт на следующей неделе», — пояснила Людмила Гаджиева.

При этом она допустила участие в конкурсе иногородних перевозчиков. По словам Гаджиевой, они вместе с начальником департамента транспорта Анатолием Путиным провели встречи с потенциальными участниками торгов, «в том числе и иногородними». Чиновники не назвали возможных участников не из Перми, но отметили, что, по их мнению, из пермских перевозчиков техническим требованиям и финансовым возможностям соответствуют «семь-восемь перевозчиков».

Людмила Гаджиева предположила, что в итоге на «длинных» контрактах доля местных перевозчиков может составить 60%, а иногородних — 40%.

Напомним, ранее горадминистрация планировала объявить аукционы «в начале марта», затем дата стала более определённой — 11 марта. Но и в этот день аукционы не были объявлены.

Департамент транспорта считает, что на пятилетние контракты должны быть «выставлены» 18 маршрутов: №№1, 3, 4, 6, 10, 14, 15, 20, 27, 32, 36, 50, 53, 60, 64, 67, 77, 80. Остальные — на трёхлетние.

К более длинным контрактам будут отнесены маршруты, связывающие Орджоникидзевский, Кировский районы, правобережную часть Дзержинского района с центром города, а также «центральные» маршруты с пассажиропотоком более 1 тыс. человек на один автобус в сутки.

Также в феврале власти заявили об ужесточении техтребований к автопарку для потенциальных участников, кто планирует заявляться на пятилетние контракты: все автобусы должны быть не старше двух лет.

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