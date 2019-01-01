Дмитрий Енцов журналист «Вы хотите как у Жванецкого: половину контрактов по одному нормативу, половину — по другому» Власти допустили возможность работы иногородних перевозчиков на автобусных маршрутах Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Состоялся очередной раунд переговоров пермской мэрии и перевозчиков на предмет условий будущих «длинных» контрактов — на этот раз встреча состоялась 20 февраля в горадминистрации в рамках круглого стола в присутствии главы города Дмитрия Самойлова.

И встреча эта началась опять с неожиданных новостей — власти вновь меняют часть требований к будущим контрактам.

Напомним, на прошлой встрече в Пермской торгово-промышленной палате начальник департамента транспорта Анатолий Путин удивил перевозчиков тем, что заявил о дроблении будущих контрактов на пять и три года (до этого год говорилось исключительно о пятилетних контрактах).

Это неожиданное решение начальник департамента объяснил тем, что банки, как правило, не соглашаются предоставлять банковские гарантии перевозчикам по пятилетним контрактам, плюс, проблемы с приобретением нового подвижного состава.

На этот раз неожиданность заключалась в требованиях к пятилетним контрактам, а именно их ужесточение.

Так, по новой версии департамента, все автобусы по этому виду контрактов должны быть не старше двух лет, с экологическим классом двигателей «Евро-5».

Это вызвало возмущение перевозчиков: чем, например, трёхлетний автобус отличается от двухлетнего? При этом через пять лет эти новые автобусы вновь нужно будет менять на новые. На стороне предпринимателей выступила вице-президент Пермской торгово-промышленной палаты Елена Гилязова, заявившая, что никто не выбрасывает работающий трёхлетний автомобиль просто ради того, чтобы заменить его на более новый.

«У меня 48 автобусов, все они в возрасте от двух до шести лет. Получается, что я уже не смогу участвовать в аукционах на пятилетние контракты, хотя в последнее время проводил работу по обновлению своего автопарка, ориентируясь на прежние требования», — посетовал директор НП «Автолидер» Александр Богданов.

Новшеством для перевозчиков оказалось и одно из требований к трёхлетним контрактам — 30% автобусов должны быть не старше пяти лет (раньше озвучивалось, что эта же доля автобусов должна быть новой).

По части этих контрактов мэрия ранее анонсировала послабление требований. Но в итоге помимо возраста они касаются ещё одного пункта — наличия в салоне медиапанелей. Если раньше они должны были быть во всех автобусах, то теперь — в 30% транспортных средств.

Ещё одной новостью стало изменение наполнения лотов. Теперь количество лотов, выставляемых на торги, составит 30 штук. Из них 10 лотов — на пять, лет и 20 — на три года.

К более длинным контрактам будут отнесены маршруты, связывающие Орджоникидзевский, Кировский районы, правобережную часть Дзержинского района с центром города, а также «центральные» маршруты с пассажиропотоком более 1 тыс. человек на один автобус в сутки.

Таких маршрутов, по мнению департамента транспорта, — 18. А именно: №№1, 3, 4, 6, 10, 14, 15, 20, 27, 32, 36, 50, 53, 60, 64, 67, 77, 80.

Примечательно то, что представители мэрии так и не смогли сказать, когда будут объявлены первые аукционы хоть на три, хоть на пять лет (а первые «длинные» контракты ранее планировалось пустить в работу с 1 апреля, — ред.)

«Даже если вы объявите их сегодня, то у нас практически не остаётся времени, чтобы договориться с банками по гарантии», — сообщил перевозчик Александр Стерлягов.

Помимо обновления автобусного парка, второй основной темой дискуссии стала цена норма-километра (стоимость работы 1 км на маршрутах, она состоит из стоимости автобуса, его обслуживания, цены на топливо, зарплаты водителя и кондуктора, отчисления и так далее).

Напомним, власти установили норма-километр в размере 112,9 руб. (для автобусов большого класса как основного вида). Теперь же они готовы повысить этот показатель до 119,6 руб. для пятилетних контрактов, но снизить до 110,7 руб. — для трёхлетних.

Это тоже не устроило перевозчиков. Отметим, что, по мнению специалистов Торгово-промышленной палаты, объективная цена норма-километра — 145 руб., по мнению перевозчиков — 160 руб.

Тем не менее власти не намерены более уступать. Хоть и признают, что, например, в Волгограде официальный норма-километр «стоит» 127,3 руб., а в Твери — 131,3 руб.

Глава Перми Дмитрий Самойлов заявил, что был бы готов пойти и на удорожание норма-километра до 140 руб., и на установление тарифа на проезд в 25 руб., а не в 26 руб., как сейчас. Но только с условием, что в городском бюджете прибавится на транспортную отрасль 1 млрд руб.

«Где взять этот миллиард?» — риторически спросил Дмитрий Самойлов.

Перевозчики предположили, что немногие из них согласятся участвовать в будущих аукционах на таких условиях. На это заместитель главы горадминистрации Людмила Гаджиева ответила, что допускает приход в город иногородних перевозчиков.

«Требования высокие, выше, чем, например, в Санкт-Петербурге. Считаю, что заложено много избыточных условий, которые не влияют ни на безопасность, ни на качество: 100% автобусов должны быть с кондиционерами, оборудованы стационарными валидаторами и так далее. Можно рассмотреть такой вариант: начальная цена контракта та, которую вы предлагаете, но одновременно снизить требования, которые не повлияют на качество услуги», — предложил учредитель ООО «Дизель» Эдуард Мирзамухаметов.

Дмитрий Самойлов заявил, что готов провести личную встречу с перевозчиками, но на глобальные уступки власти не пойдут:

«Вы хотите как у Жванецкого: половину контрактов по одному нормативу, половину — по другому, половину — на пять лет, половину — на три».

При этом перевозчики заявили, что уже обратились в прокуратуру с просьбой проверить законность расчётов при переходе к новым контрактам, в том числе и стоимость нормо-километра.