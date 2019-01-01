Дмитрий Енцов журналист Аукционы на «длинные» автобусные контракты будут объявлены в начале марта Поделиться Поделиться Твитнуть

Аукционы на обслуживание городских автобусных маршрутов, сроком на три и пять лет, будут объявлены в начале марта. Об этом 25 февраля на пленарном заседании Пермской городской думы заявила заместитель главы горадминистрации Людмила Гаджиева.

Напомним, 11 февраля власти Перми объявили, что изменили первоначальные планы по пятилетним контрактам и 60% автобусных маршрутов будут работать по трёхлетним контрактам.

К более длинным контрактам будут отнесены маршруты, связывающие Орджоникидзевский, Кировский районы, правобережную часть Дзержинского района с центром города, а также «центральные» маршруты с пассажиропотоком более 1 тыс. человек на один автобус в сутки.

Таких маршрутов, по мнению департамента транспорта, — 18. А именно: №№1, 3, 4, 6, 10, 14, 15, 20, 27, 32, 36, 50, 53, 60, 64, 67, 77, 80.

На прошлой неделе власти объявили об ужесточении техтребований к автопарку для тех потенциальных участников, кто планирует заявляться на пятилетние контракты: все автобусы должны быть не старше двух лет. Для маршрутов по трёхлетним контрактам техтребования не изменились.