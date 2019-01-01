Дмитрий Енцов журналист Владельцы медиафасада на «Айсберге» потребовали вернуть демонтированную часть Мэрия готова сделать это после оплаты демонтажа Поделиться Поделиться Твитнуть

Казанское ООО «Цифровая наружная реклама» обратилось к администрации Ленинского района Перми с требованием вернуть демонтированную часть принадлежащей им рекламной конструкции на пермском ТЦ «Айсберг» (ул. Попова, 16). Эту информацию подтвердили в пресс-службе горадминистрации.

«В адрес администрации Ленинского района обратился собственник с требованием о возврате имущества. В настоящий момент составляется смета на демонтажные работы, после чего в его адрес будет направлено требование об уплате, после этого собственник сможет получить своё имущество», — отметили в мэрии.

И добавили, что сейчас демонтированная часть находится на муниципальном складе.

Напомним, 4 марта по требованию районной администрации работники МКУ «Содержание муниципального имущества» продолжили демонтировать конструкцию, но в этот же день прекратили работы из-за того, что Арбитражным судом Уральского округа принято решение о применении обеспечительных мер к конструкции.

Судебное разбирательство назначено в Екатеринбурге на 28 апреля.

Муниципальная организация планировала полностью демонтировать конструкцию в течение трёх дней.

Подача электричества к конструкции была прекращена 14 февраля, владельцы заверили в подготовке к демонтажу, но с этого времени никаких видимых работ не происходило.

В мэрии сообщили, что владельцы конструкции — казанское ООО «Цифровая наружная реклама» — обещали самостоятельно провести все работы до 29 февраля включительно.

Так как никаких реальных действий больше не происходило, 26 февраля верхняя часть медиафасада уже была демонтирована силами того же МКУ «Содержание муниципального имущества». В ответ на это предприниматели заверили, что успеют уложиться в срок, и демонтаж со стороны властей прекратился.

28 февраля к конструкции был подогнан кран, но и после этого никаких видимых работ не последовало.

Уже 1 марта, после истечения срока договорённости, власти признали, что предприниматели нарушили договорённости, поэтому приняли решение о принудительном полном демонтаже, который начался 4 марта.

Напомним, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд 4 февраля оставил без изменений решение Арбитражного суда Пермского края по снятию обеспечительных мер на демонтаж конструкции. Ещё 17 сентября 2019 года глава Ленинского района Александр Козенков подписал распоряжение о демонтаже конструкции.

Отметим, что городская и районная администрации считают рекламную конструкцию незаконной, несмотря на то что на её установку было выдано официальное разрешение в апреле 2018 года. А с декабря 2018 года она начала работать.

Власти посчитали, что в реальности установлен не медиафасад (на который и выдавалось разрешение), а медиаэкран. Конструкции отличаются светопрозрачностью. То есть медиафасад — прозрачная конструкция, через которую просматривается фасад здания, а медиаэкран — непрозрачная. Владельцы медиафасада с этим не согласились.